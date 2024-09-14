Значительное количество россиян в Курской области - в ужасной ситуации, заявил руководитель Центра противодействия дезионформации.:

Российские войска не выполнят приказ Путина до октября отбить у ВСУ территории Курской области РФ, заявил руководитель Центра противодействия дезионформации при СНБО Андрей Коваленко.

"На Курщине россияне очень удивлены неожиданными решениями Сил обороны. Для них все это становится большой проблемой, которую до октября они не решат, как приказал им Путин", - написал он.

Позже Коваленко добавил, что значительное количество россиян в Курской области - в ужасной ситуации:

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"Многие семьи получат плохие новости из-за тупости командиров режима Путина. Завершайте войну уже, потому что русские дети и мужчины будут дальше погибать уже на русской земле".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, Forbes писал, что украинские войска успешно прорвали российскую оборону еще на одном участке границы в Курской области, проникнув на несколько километров вглубь российской территории.

Тем временем россияне значительно нарастили количество своих военных на Курском направлении. Сейчас их там около 45 тысяч, заявил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник.

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