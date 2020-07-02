В России воспитательница вышвырнула ребенка из детской коляски (видео)
В Самаре воспитательница дома малютки «Солнышко» вышвырнула ребенка из детской коляски.
Об этом сообщает РИА Новости.
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На записи видно, что женщина сидит с детьми в беседке. В какой-то момент она резко переворачивает детскую коляску, из которой выпадает ребенок. Он лежит и плачет, но воспитательница даже не помогает ему.
В министерстве заявили, что после проверки к ней применят меры дисциплинарного воздействия. Проверку также начали в областном Следственном комитете.
Как сообщал УНИАН, в социальном приюте для детей и подростков в Уфе (Россия) воспитательница Нуруллина Адиля была уличена в организации боев без правил и распространении видео со сценами жестокости.
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