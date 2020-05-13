"Вырастешь проституткой": стриптизерша-воспитательница из РФ унижала сирот (фото, видео)

Девушка также устраивала бои среди подростков из приюта.

В социальном приюте для детей и подростков в Уфе (Россия) воспитательница Нуруллина Адиля была уличена в организации боев без правил и распространении видео со сценами жестокости.

Об этом сообщает ресурс Bigpicture.

Бои педагог устраивала между своими воспитанниками прямо в приюте, не стесняясь подбадривать «соперников». Все это она записывала на видео и выкладывала в соцсетях.

Ролики она сопровождала комментариями типа: «Немного о «прекрасной работе»» или «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой».

По некоторым данным, Адиля до работы воспитательницей была стриптизершой в ночных клубах Уфы.

На данный момент девушку отстранили от работы. В то же время руководители и коллеги Адели сообщили журналистам, что никогда не замечали за девушкой ничего необычного и всегда были довольны ее отношением к работе и поведением.

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