Известно, что в мае он был тяжело ранен на Запорожском направлении.

В среду, 8 ноября, в Москве скончался полковник ВС РФ Ян Суханов – начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. За время полномасштабной войны РФ против Украины эту бригаду ВСУ "обнулили" дважды.

О смерти Суханова написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Телеграм. Он также добавил скриншот некролога, где указано, что оккупант "задвухсотился" в Москве в госпитале им. Бурденко на 44 году жизни.

В сети также пишут, что еще в мае захватчик получил тяжелое ранение на Запорожском направлении.

Видео дня

Известно, что 810 бригада оккупационных войск РФ принимала активное участие в войне против Украины. В начале вторжения ее войска пытались делать десантные высадки между Николаевом и Одессой – тогда бригаду разгромили.

Летом 2022 года 810-я бригада оккупантов потеряла почти 85% личного состава на Харьковщине и Херсонщине. Позже ее возобновили и бросили на Херсонское и Запорожское направления. В американском Институте изучения войны писали, что по состоянию на конец сентября 2023 года бригаду снова разгромили.

Ликвидация топ-оккупантов

В результате ударов ВСУ по командному пункту группировка "Днепр" были ликвидированы несколько топ-оккупантов. Среди них – заместитель начальника Центра управления командования ВДВ Вадим Добряков, начальник отдела оперативного управления штаба ВДВ Алексей Коблов и оперативный дежурный командования ВДВ Александр Галкин. Удар по захватчикам совершили ракетой ATACMS.

Ранее в РФ пропагандисты сообщали о ликвидации в Украине одного из топ-офицеров юстиции – полковника Виктора Передерия из Кубани.

Вас также могут заинтересовать новости: