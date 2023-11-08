Трое полковников были ликвидированы в результате атаки на КП группировки "Днепр".

Стало известно, что в результате ударов ВСУ по командному пункту группировки "Днепр" были ликвидированы еще два высокопоставленных оккупанта.

Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ, в результате сокрушительных ударов в черных пакетах в Россию вернулись заместитель начальника Центра управления командования ВДВ Вадим Добряков, начальник отдела оперативного управления штаба ВДВ Алексей Коблов и оперативный дежурный командования ВДВ Александр Галкин.

По данным проекта, трое оккупантов погибли 1 ноября, когда был нанесен удар по командному пункту группировки "Днепр", которую возглавил генерал - полковник Теплинский. До сих пор неизвестно, был ли Теплинский на момент удара на командном пункте. Удар был нанесен ракетой ATACMS.

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Теплинский во главе оккупантов

В январе 2023 года стало известно, что Российская Федерация отстраняет от должности способного генерала из-за продолжающихся разногласий в командовании армией во время войны против Украины. Речь шла о Михаиле Теплинском.

В апреле этого года британская разведка сообщила, что на фронт вновь вернулся один из ключевых российских генералов - Михаил Теплинский. Его с этой должности уволил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он является одним из немногих российских топ-офицеров, которого уважают рядовые военнослужащие.

В августе Теплинский раскрыл потери российских десантников на войне против Украины. Впрочем, через несколько часов его видеообращение заблокировали.

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