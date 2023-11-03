Вероятно, захватчик нашел свою смерть во время удара ВСУ по штабу группировки "Днепр".

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. В этот раз в РФ заявили о ликвидацию одного из топ-офицеров юстиции.

В российских пропагандистских СМИ появился некролог о гибели в зоне "сво" (так в России называют войну - УНИАН) полковника юстиции Виктора Передерия из Кубани.

Об обстоятельствах гибели не сообщается. Пропагандисты лишь утверждают, что оккупант якобы погиб "героически", выполняя воинский долг.

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Украинский журналист Денис Казанский предположил, что Передерий - вероятная жертва сокрушительного удара ВСУ по штабу группировки "Днепр" несколько дней назад.

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За минувшие сутки силы обороны уничтожили еще более 900 российских оккупантов, 18 танков, 43 ББМ, 42 артсистемы. В частности, на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 360 российских оккупантов и 40 единиц вражеской техники, в том числе самолет-штурмовик Су-25.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, в частности, за минувшие сутки авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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