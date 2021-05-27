По мнению главы Следственного комитета РФ, бойня произошла из-за отсутствия охраны, за которую якобы отказались платить родители школьников.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал причину массового убийства в школе №175 Казани.

Об этом передает РИА Новости.

По его словам, массовая бойня произошла из-за отсутствия в учебном учреждении охраны, за которую якобы отказались платить родители школьников.

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Стрельба в российской школе 11 мая: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя «богом» и рассказал, что прошлым летом в нем «начал пробуждаться монстр». Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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Автор: Денис Прядко