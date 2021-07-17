Россиянка распивала спиртное со своим убийцей.

В Томске обнаружили расчлененное тело женщины. Части туловища нашли на лестничной площадке жилого дома, часть – на помойке.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Отмечается, что задержали 63-летнего мужчину, который сейчас признается в преступлении.

По информации Telegram Life Shot, убитая – 43-летняя Ольга Мирченко, употреблявшая спиртное в компании с задержанным Александром Зимченко.

Читайте такжеРоссийских казаков начнут принимать в РосгвардиюТакже отмечается, что мужчина свою вину в убийстве не признавал и сваливал все на друга, который якобы зарезал женщину, потому что она ему отказала в ухаживаниях.

На теле 43-летней женщины обнаружили 12 ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, Зимченко купил ножовку и с ее помощью пытался избавиться от трупа. Личность его собутыльника уже идентифицировали, но еще не задержали.

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Автор: Иван Бойко