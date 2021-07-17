В Томске обнаружили расчлененное тело женщины. Части туловища нашли на лестничной площадке жилого дома, часть – на помойке.
Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Отмечается, что задержали 63-летнего мужчину, который сейчас признается в преступлении.
По информации Telegram Life Shot, убитая – 43-летняя Ольга Мирченко, употреблявшая спиртное в компании с задержанным Александром Зимченко.
Читайте такжеРоссийских казаков начнут принимать в РосгвардиюТакже отмечается, что мужчина свою вину в убийстве не признавал и сваливал все на друга, который якобы зарезал женщину, потому что она ему отказала в ухаживаниях.
На теле 43-летней женщины обнаружили 12 ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, Зимченко купил ножовку и с ее помощью пытался избавиться от трупа. Личность его собутыльника уже идентифицировали, но еще не задержали.
Вас также могут заинтересовать новости
- Россиянка отказалась покупать коту билет на самолет и выбросила питомца прямо в аэропорту
- После позорного вылета из Евро экс-тренера сборной РФ "бросили" с дешевой землей для разведения форели
- В России типография отказалась печатать плакаты с K-Pop группами, перепутав их с гей-пропагандой
- Россиянин ударил в голову ребенка из-за пакета чипсов (видео)
- Российских военных обязали учить статью Путина об Украине-СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram