В водоеме недалеко от станции Войбокало в Ленинградской области нашли хозяйственную сумку с частями тела.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, предположительно, останки принадлежат женщине, пропавшей без вести в апреле 2017 года.
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По мнению следователей, к преступлению может быть причастен мужчина, который в настоящее время является обвиняемым в убийстве по уголовному делу, возбужденному управлением СК России по Ростовской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается.
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