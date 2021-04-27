К преступлению может быть причастен мужчина, который в настоящее время является обвиняемым в другом убийстве

В водоеме недалеко от станции Войбокало в Ленинградской области нашли хозяйственную сумку с частями тела.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, предположительно, останки принадлежат женщине, пропавшей без вести в апреле 2017 года.

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По мнению следователей, к преступлению может быть причастен мужчина, который в настоящее время является обвиняемым в убийстве по уголовному делу, возбужденному управлением СК России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается.

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Автор: Денис Прядко