В полицию позвонил директор операционного офиса банка и сообщил о повреждении банкомата.

В оккупированном Севастополе задержали 29-летнего мужчину, который поджог банкомат, чтобы согреться.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, передает "Российская газета".

Инцидент произошел в Ленинском районе города. В полицию позвонил директор операционного офиса банка и сообщил о повреждении банкомата.

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Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Тот рассказал, что был пьян и поджег банкомат на улице, чтобы согреться.

На молодого человека завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества по части 2 статьи 167 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Автор: УНИАН