В России арестовали подростков, устроивших поножовщину в школе

Мотовилихинский районный суд Перми арестовал на два месяца подростков, которые 15 января напали на школу в России.

Как сообщает «Коммерсант», заседание проходило в закрытом режиме в городской больнице Перми №4, где подозреваемые под охраной проходят лечение. После того, как их состояние улучшится, их переведут в больничный блок СИЗО.

Читайте такжеВ России суд приговорил священника к 14 годам тюрьмы за педофилиюСудебное заседание продлилось около полутора часов. Адвокаты подозреваемых могут обжаловать решение суда об аресте в Пермском краевом суде.

Отмечается, что утром 15 января подростки напали на школу №127 в Перми. Они прошли в здание учебного заведения и нанесли ножевые удары учительнице труда и ученикам четвертого класса, после чего ударили ножами друг друга.

В результате были госпитализированы девять детей, учительница и оба нападавших.

Ранее Следком РФ сообщал, что утром 15 января 2018 года в одной из школ Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники.

Тем временем, СМИ озвучивали разные версии случившегося: по одной из версий, на учебное заведение напали двое мужчин в масках и с ножами, а после нападения там начался пожар. По другой, это была драка между двумя учениками, в которой оба использовали ножи.