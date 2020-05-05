В российской Калининградской области около 350 медиков отказались работать перед началом эпидемии COVID-19
В российской Калининградской области около 350 медиков отказались продолжать работу перед тем, как в регионе начали выявлять первые случаи заболевания COVID-19.
Читайте такжеВ России пострадавшим от коронавируса будут раздавать поросят и телят в качестве "поддержки"
«По факту у нас 350 человек из системы вообще перед началом всей этой коронавирусной истории встали и ушли. Они сказали: "Спасибо, пока работать не будем". У них на то есть свои причины, мы их не вправе осуждать», — заявил глава областного Минздрава Александр Кравченко, сообщают российские СМИ.
Министр отметил, что от работы отказались около 100 врачей и 250 среднего медперсонала (медсестры и фельдшеры). Кроме того, сотрудники старше 65 лет решили оформить больничные листы.
Как сообщал ранее УНИАН, москвичи, уставшие от самоизоляции во время карантина, начали устраивать необычные секс-эксперименты, в результате чего врачам скорой помощи в течение двух суток пришлось трижды выезжать на помощь гражданам, переусердствовавшим во время утех.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире