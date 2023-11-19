Строительство субмарин - вещь крайне дорогая, и этим можно объяснить рекордные оборонные бюджеты России.

Российское кораблестроительное предприятие "Севмаш" во второй половине ноября якобы планирует провести спуск на воду атомной субмарины К-564 "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М".

Как сообщает военный портал Defense Express, об этом активно пишут пропагандистские СМИ, но официального подтверждения этой информации нет. При этом отмечается, что на данный момент российский ВПК в целом строит пять субмарин проекта 885М "Ясень-М".

"На первый взгляд, прямого отношения к войне РФ против Украины эта новость не имеет. Но она косвенно объясняет кое-что о структуре "оборонных" затрат России, что в 2023 году могла превысить 5,6 триллиона рублей, или же ориентировочно 62 миллиарда долларов по текущему курсу", - отмечает издание.

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По заявленным характеристикам атомные субмарины проекта 885М "Ясень-М" являются достаточно мощными подводными кораблями:

водозамещение - до 8600 тонн надводное, до 13 тысяч тонн подводное;

длина и ширина корпуса - 130 и 13 метров соответственно;

скорость хода и автономность - до 16 узлов надводная и до 31 узлов подводная, до 100 суток;

экипаж - 64 человека;

набор вооружения - 10 торпедных аппаратов с боезапасом 30 торпед, 8 пусковых ячеек, каждая из которых может вмещать по 4 ракеты "Оникс" или по 5 ракет "Калибр", всего-до 32 ракет "Оникс" или до 40 ракет "Калибр".

В открытых источниках есть информация, что одна такая субмарина стоит от 41 миллиарда рублей. Но ввиду того, как Минобороны РФ верстает смету, по которой уничтоженный в Керчи корвет "Аскольд" стоит в 10 раз дешевле, чем новый Ту-160М, то этот "ценник" субмарины вряд ли можно смело считать действительным.

Показательно, что Россия продолжает тратить бешеные деньги на флот, хотя война происходит на суше. А это в свою очередь является одним из "пазлов", который объясняет, как у россиян происходит увеличение их затрат в военном секторе.

Потери российского флота

Как сообщал УНИАН, Украина за почти два года войны смогла нанести непоправимый ущерб флоту Российской Федерации в Черном и Азовском морях. ВСУ уничтожили и повредили более 20 российских военных судов.

Среди успешных ударов украинской армии по российскому флоту можно назвать поражение двух малых десантных кораблей класса Серна проекта 11770 в ночь на 10 ноября возле поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, уничтожен новейший корвет Аскольд в Керчи, который еще не успели принять на вооружение Черноморского флота РФ.

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