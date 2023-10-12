Российский чиновник сначала писал о падении обломков беспилотника, а потом - о "прилете".

В Минобороны РФ утверждают, что в ночь на четверг, 12 октября, над Белгородской областью ликвидировали вражеский беспилотник самолетного типа.

Дрон якобы уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны 11 октября около 23:50, говорится в Telegram-канале министерства. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своем канале в мессенджере написал, что ПВО сбила беспилотник на подлете к городу.

По его данным, в результате падения обломков загорелся частный дом, и пострадали мужчина и женщина. Чиновник отмечал, что еще два человека могли находиться под завалами.

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Позже он утверждал, что "в результате падания беспилотного летательного аппарата" на окраине Белгорода фактически уничтожены два жилых дома, а еще несколько - повреждены, и "три человека погибли", и еще два - якобы находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"Сегодня мы изменим график проведения нескольких мероприятий в городе в связи с прошедшими событиями…", - поделился Гладков.

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После того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, в Белгородской области не раз звучали взрывы. Стоит отметить, что противники с территории этого региона обстреливают украинскую землю.

Напомним, 5 октября вечером в районе Белгорода звучали взрывы. Вячеслав Гладков написал, что область атаковали беспилотники, и работала система ПВО. В сети сообщили, что было повреждено авто.

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