В "Союзмультфильме" заявили, что к блокировке "Сокровищ" не имеют никакого отношения.

Мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года подвергся в России цензуре. Мультипликационную ленту скрыли на YouTube-канале "Мультики студии Союзмультфильма".

Об этом сообщает Новая газета.

"YouTube-канал "Мультики студии Союзмультфильм" ограничил россиянам доступ к советскому мультфильму "Сокровища затонувших кораблей "1973 года", - говорится в сообщении СМИ.

В мультфильме речь идет о подводной лодке "Нептун", которая находит на морском дне фашистский эсминец со знаком Z.

"Все ясно. Фашистский эсминец", - говорит один из героев. Другой у него спрашивает: "Откуда ты знаешь?" На что тот добавляет: "Читай. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z".

После огласки мультик на канал вернули. Однако неизвестно, доступен ли он на территории России. При этом комментарии остались закрытыми.

В "Союзмультфильме" заявили, что к блокировке "Сокровищ" не имеют никакого отношения: мол, YouTube-канал, на который ссылаются журналисты, не является их официальным каналом.

В то же время на канале "Мультики студии Союзмультфильм" отмечается, что канал обладает эксклюзивной лицензией во всех странах на огромную коллекцию мультфильмов "Союзмультфильм".

Мультфильм перекликается с недавним потоплением двумя украинскими ракетами "Нептун" российского крейсера "Москва".

Сами россияне за знаки вторжения в Украину взяли V и Z.

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