Мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года подвергся в России цензуре. Мультипликационную ленту скрыли на YouTube-канале "Мультики студии Союзмультфильма".
Об этом сообщает Новая газета.
"YouTube-канал "Мультики студии Союзмультфильм" ограничил россиянам доступ к советскому мультфильму "Сокровища затонувших кораблей "1973 года", - говорится в сообщении СМИ.
В мультфильме речь идет о подводной лодке "Нептун", которая находит на морском дне фашистский эсминец со знаком Z.
"Все ясно. Фашистский эсминец", - говорит один из героев. Другой у него спрашивает: "Откуда ты знаешь?" На что тот добавляет: "Читай. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z".
После огласки мультик на канал вернули. Однако неизвестно, доступен ли он на территории России. При этом комментарии остались закрытыми.
В "Союзмультфильме" заявили, что к блокировке "Сокровищ" не имеют никакого отношения: мол, YouTube-канал, на который ссылаются журналисты, не является их официальным каналом.
В то же время на канале "Мультики студии Союзмультфильм" отмечается, что канал обладает эксклюзивной лицензией во всех странах на огромную коллекцию мультфильмов "Союзмультфильм".
Мультфильм перекликается с недавним потоплением двумя украинскими ракетами "Нептун" российского крейсера "Москва".
Сами россияне за знаки вторжения в Украину взяли V и Z.