Уединиться в уборной можно разве что днем, ведь с наступлением темноты частность исчезает.

В маленькой деревне Взморье Сахалинской области (Россия) появились общественные туалеты с полупрозрачной дверью.

Об этом сообщает Telegram-канал "Звезда Поронайска".

Необычные уборные обустроили на въезде в село Взморье на прошлой неделе. Отмечается, что туалеты популярны как среди местных, так и среди туристов, ведь вблизи расположена остановка общественного транспорта.

В то же время уединиться в уборной можно разве что днем, ведь с наступлением темноты частность исчезает.

Все из-за полупрозрачной двери, через которую отчетливо виден силуэт человека, находящегося внутри.

Добавим, что одна из кабинок уже не работает, хотя туалеты новые.

Как сообщал УНИАН, российский депутат разделся прямо во время важного созвона с коллегами в Zoom. Глава Свердловской партийной ячейки "Яблока" Максим Петлин прошел мимо камер без трусов, успев показать однопартийцам свои половые органы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко