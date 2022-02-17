В российской Тобольске ученикам восьмого класса школы №5 задали по биологии решить задачу про скорость остывания трупа.
Фото задания опубликовал отец одного из школьников в социальных сетях, пишет mk.ru.
Задачу дети получили во время дистанционного изучения темы "Терморегуляции организма". Учительница биологии не нашла ничего лучше, чем проверить их знания на примере остывания трупа.
"В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5°C в час?" - Говорится в условии задачки.
Отец ученика, рассказавший о такой инициативе учительницы, был шокирован.
"Может, я чего-то не понимаю, но что это за задачи такие?" - Написал папа.
Как оказалось, этот пример педагог позаимствовала из учебника о криминалистике. По словам директора школы, учительница предварительно проконсультировалась с практикующим психологом, получив ответ, что "психологической нагрузки для 15-летних подростков эта задача не несет, потому что в этом возрасте у подростков сформировано понимание смерти и ее необратимости".
В комментариях в интернете многие пользователи и сами взялись искать решение. В то же время это было не единственное мрачноватое задание в тот день. В другой задачке речь шла о воздействии алкоголя на организм человека: школьникам предстояло выяснить, кто замерзнет быстрее в мороз - трезвый или пьяный.
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