Многие ученики и работники учебного заведения вначале восприняли петицию как шутку.

Несколько учеников средней школы Park Hill South на окраине Канзас-Сити, штат Миссури, США, создали петицию с призывом вернуть рабство.

Как сообщает Fox 4, петицию опубликовали в интернете. Окружная администрация и директор школы уже заявили, что обеспокоены. При этом многие ученики и работники учебного заведения вначале восприняли петицию как шутку.

Директор школы Керри Херрен оповестила по электронной почте родителей и учеников, что администрация знает "об определенных неприемлемых и расистских заявлениях, которые некоторые ученики разместили в интернете", пишет Detroit Free Press. По словам Херрен, об инциденте ей сообщил один из учеников. На следующий день сотрудники школы начали расследование.

Суперинтендант школьного округа Парк-Хилл Жанетт Каухерд заявила, что власти не потерпят дискриминации и притеснений в учебных заведениях и в противном случае могут применять меры.

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Автор: Катерина Комолова