Офтальмолог отправил ребенка на госпитализацию.

В Москве 13-летний школьник получил ожог сетчатки правого глаза при посещении театра.

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Об этом сообщает «Звезда», ссылаясь на мать пострадавшего Ирину. Женщина рассказала, что во время выступления на ее сына навели луч из лазерной указки. В больнице, куда обратились пострадавший с матерью, поставили диагноз «лучевой ожог сетчатки глаза».

«Во время выступления мы обратили внимание на лучи зеленых лазерных указок, которые были направлены в партер. Дети предположили, что таким образом руководство театра "воспитывало" зрителей - чтобы они не смотрели в смартфоны. Ровно через сутки мой сын сказал, что не видит правым глазом. Офтальмолог отправил ребенка на госпитализацию. В больнице нам подтвердили диагноз - ожог сетчатки глаза», - рассказала Ирина.

Женщина обратилась в полицию с просьбой провести проверку в театре. По ее словам, она обратилась также в Министерство культуры и наняла адвоката, которой поможет доказать факт нарушений во время спектакля. В правоохранительных органах сообщили об инициации проверки.

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Автор: УНИАН