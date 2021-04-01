Теперь в ситуации разбираются следователи.

В России 16 летняя школьница приревновала подругу к парню и разослала ее эротическое видео в Instagram.

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«Девушка встречалась с молодым человеком и в какой-то момент решила, что его пытаются увести. Тогда она придумала страшную месть: предложила сопернице станцевать стриптиз для неких зрителей по видеосвязи и пообещала за это 10 тысяч рублей. Та согласилась», – говорится в сообщении.

В итоге школьница записала видео с экрана и разослала его общим друзьям

«Теперь в ситуации разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по факту распространения порнографии с несовершеннолетними», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц