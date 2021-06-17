Пьяная компания разбила окно и через него вместе с детьми спешно покинула транспортное средство до приезда полиции.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода пьяные пассажиры автобуса устроили разборки с водителем и кондуктором, а затем разбили окно и "вышли" через него.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что люди в состоянии алкогольного опьянения оскорбляли водителя и кондуктора, а когда те вызвали полицию и предложили ее дождаться, нарушители решили не ждать, пишет РБК.

"Пассажиры не проявили терпения, выбили окно и дружно вышли всей семьей через окно", - отметили правоохранители.

Ni Mash опубликовал видео произошедшего. По данным Telegram-канала, экстремальная поездка случилась на маршруте № 90. На одной из остановок в салон загрузились нетрезвые люди с ребенком, а затем водитель отказался ехать дальше, пока они не выйдут.

Читайте такжеПетербуржец перерезал горло жене ради "съемок фильма"Сообщалось также, что перед тем как выйти один из буйных пассажиров распылил перцовый баллончик и разбил окно. Однако позже перевозчик рассказал, что перцовки не было - зато были нецензурные оскорбления в адрес кондуктора. В полиции также подтвердили, что перцовый баллончик никто не применял.

Судя по видео, через окно "вышли" по крайней мере семь человек, среди которых маленький ребенок и девочка-подросток. Одна из женщин, пытаясь вылезти, упала на асфальт - ей помог подняться мужчина из ее компании.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика

Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства инцидента и личности участников.

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Автор: Катерина Комолова