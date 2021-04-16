"Заяц" успел ударить кондуктора.

В Черкассах мужчина сбежал через окно троллейбуса, когда кондуктор поинтересовалась, платил ли он за проезд.

Читайте такжеВ Запорожье яму на дороге "отремонтировали" слепками челюстей (видео)Видео в Facebook опубликовал заместитель КП "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыль. Он отметил, что "заяц" успел ударить кондуктора.

Общественный транспорт как раз остановился, когда горожанин пролезал сквозь открытую форточку. Свидетелями курьезной ситуации стали десятки граждан.

Пассажиру таки удалось застрять частью туловища, но, когда кондуктор подбежала к нарушителю, тот уже вылез наружу и показал средний палец с улицы.

Отмечается, что на место происшествия вызвали полицию.

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Автор: Яна Ставская