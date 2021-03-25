В России самолет сообщением Москва — Краснодар развернули из-за мема с Путиным, который получили несколько пассажиров.
Об этом сообщает Medialeaks.
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Как сообщается, несколько пассажиров получили картинки по системе AirDrop (способ передачи файлов между iPhone, с помощью которого можно без подтверждения получателя прислать ему любой файл, если настройки телефона адресата позволяют).
На одной из картинок была изображена девушка в хиджабе и с лицом Путина. Её руки были сложены как во время молитвы. Также пассажиры получили картинку, на которой было написано: "У меня нож".
Пассажиры забеспокоились и сообщили об инциденте бортпроводникам, а те передали информацию пилотам. Экипаж забеспокоился и решил вернуться в аэропорт.
Как сообщается, мемами на борту самолёта делилась 25-летняя пассажирка. Мотивы ее поступка неизвестны. Теперь девушке грозит штраф.
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