В российском селе Лебяжье Ульяновской области после свадьбы устроили массовую драку.
Очевидцы засняли происходящее на видео, которое опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах видно, как несколько десятков человек дерутся на улице, затем легковые автомобили сбивают людей
По информации УМВД, в результате конфликта пострадали два человека.
Читайте также"Немножко животное": россиянка справила нужду в аэропорту Шанхая (видео)Как пишет 73online.ru, по словам главы администрации Мелекесского района Сергея Сандрюкова, это была свадьба ромов, которую отмечали в Димитровграде в кафе «Ной».
«Там возникла конфликтная ситуация, а дальше разъехались по домам, и это продолжилось – род на род, видимо».
Причина конфликта на данный момент пока неизвестна. Местные жители тем временем просят власть избавить их от таких соседей: «Примите уже какие-то меры, пока не случилось беды!».
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
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