У мальчика диагностировали минно-взрывную травму, а также раны кистей, подбородка, плеча, грудной клетки и брюшной стенки.

В российском Омске 9-летний мальчик нашел в своих игрушках дедушкину гранату Ф-1 и случайно взорвал ее.

Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

Читайте такжеВ Москве охранник подложил под школу муляж гранаты, чтобы получить благодарностьОтмечается, что мальчик гостил у бабушки и дедушки, разбирал свои машинки и среди них обнаружил снаряд.

«Любознательного школьника очень заинтересовало колечко на гранате, и он потянул за него. Произошел взрыв. Ребенка экстренно увезли в больницу», – говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, а также раны кистей, подбородка, плеча, грудной клетки и брюшной стенки.

Осколки Ф-1 отправили на экспертизу.

На допросе пенсионеры рассказали, что действительно среди игрушек внука была граната, но они были уверены, что она учебная. Домой боеприпас принес дедушка еще в 2008 году, он нашел возле мусорки.

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Автор: Катерина Шварц