Пропагандисты ссылаются на закрытый доклад Генштаба ВС РФ.

Рашистские блогеры ноют о приближающемся дефиците боеприпасов оккупационной армии уже к концу октября.

В своих Telegram-каналах подконтрольные Кремлю пропагандисты, ссылаясь якобы на закрытый доклад Генштаба РФ, заявляют о плачевной ситуации с боеприпасами основных калибров. В частности, речь идет о 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядах.

"Ожидаются перебои с минометными боеприпасами", - написал один из рашистских блогеров. Видео дня

Дефицит оружия у России - что известно

В украинском командовании ранее отмечали, что Россия стала использовать для ударов по украинским городам больше иранских дронов, экономя ракеты типа "Калибр" и "Искандер" для атак на объекты критической инфраструктуры.

По мнению военного аналитика Вячеслава Целуйко, Россия использовала "значительную часть баллистических ракет" против Украины в первые 7 месяцев полномасштабной войны. В то же время в ГУР добавили, что запаса этих ракет, а также дешевых типа С-300 России хватит минимум еще на три года.

Сейчас противовоздушная оборона Украины способна сбивать от 50 до 70% российских ракет. Обеспечить 100% эффективность ПВО пока невозможно.

В то же время о запасе боеприпасов к артиллерии у России точных открытых данных пока нет.

Во время наступательных операций в Луганской и Донецкой областях в мае-июле оккупанты использовали свое артиллерийское преимущество, вытесняя ВСУ из региона.

В настоящее время украинские защитники, продвигаясь на восток и юг оккупированных районов РФ, прежде всего выносят в воздух склады с боеприпасами россиян. Ежедневно Генштаб отчитывается о десятках уничтоженных вражеских объектов с БК.

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