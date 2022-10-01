Это подтвердил недавний удар по гуманитарной колонне в Запорожье.

Российские оккупанты ударили по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, которая направлялась на временно захваченную территорию. Обстрел совершили с использованием зенитной ракеты. Это подтверждает, что враг столкнулся с дефицитом боеприпасов, особенно высокоточных ракет.

Такими выводами поделились представители британской разведки в свежем отчете о войне в Украине.

"30 сентября 2022 года российские войска почти наверняка нанесли удар по автоколонне к юго-востоку от города Запорожье. Местные власти сообщают о гибели 25 гражданских лиц. Боеприпасом, вероятно, была российская зенитная ракета дальнего радиуса действия, использовавшаяся для нанесения удара по наземным целям", — заявили в британской разведке.

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В отчете сказано, что упомянутые ракеты — это ресурс с высокой ценностью. Они предназначены для уничтожения самолетов и снарядов во время обстрела. Запас этих ракет у России, скорее всего, ограничен.

"Ее использование для наземной атаки почти наверняка было обусловлено общим дефицитом боеприпасов, особенно высокоточных ракет большой дальности", — добавили в британской разведке.

Эксперты отметили, что РФ расходует ценные военные ресурсы в попытках достичь тактического преимущества, но при этом она убивает гражданских. Причем после так называемых "референдумов" и попытки аннексии Россия называет жителей региона "своими".

Удар по гуманитарной колонне в Запорожье: что известно

Обстрел произошел примерно в 07:00 30 сентября. Люди ждали возможности выехать на временно захваченную территорию, чтобы доставить еду и прочие припасы, а также вывезти родственников в подконтрольные Украине регионы.

Согласно свежей информации от главы Национальной полиции Игоря Клименка, рашисты в результате атаки убили 30 человек. Еще 88 получили ранения разной степени тяжести.

Среди убитых есть двое детей, а еще один ребенок получил травму. На месте трагедии продолжают работать около 80 специалистов.

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