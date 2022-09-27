Сейчас россияне для атак на Украину начали использовать дроны-камикадзе.

Россия может приберегать часть крылатых ракет для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины зимой.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы видим, что противник перестал применять такое высокоточное оружие, как крылатые ракеты "Калибр", Х-101, "Искандер". Очевидно, что ракеты враг приберегает для целей, которые считает для себя стратегическими. Это - объекты нашей критической инфраструктуры. Возможно, что ракеты приберегают на зиму", - сказал он. Видео дня

Иранские дроны на войне против Украины

В последние дни российские захватчики атакуют Одессу дронами-камикадзе, а не используют для этого крылатые ракеты.

Иран продал России тысячу своих беспилотников в августе. Уже 13 сентября в ВСУ заявили, что впервые сбили ударный БПЛА в районе Купянска.

Также иранские дроны были использованы для ударов по Николаевской области, Харьковской и Днепропетровской.

МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Вместе с тем Украина просит Израиль поделиться разведданными о военной поддержке Ираном России.

Иранские беспилотники имеют ограничения по дальности действия, поэтому применяются по регионам, где где достигает дальности.

"Сейчас мы знаем, что это громкий двигатель, который оповещает о приближении, и это уже признак принятия мер по переходу в укрытие. Они управляемы и часто во время атак меняют маршрут, мы это изучаем", - сказала начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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