Сегодня 100% эффективность действий ПВО невозможно обеспечить, поскольку недостаточное количество средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов.

Противовоздушная оборона Украины сейчас способна сбивать от 50 до 70% российских ракет.

Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "Армия Inform".

По его словам, обеспечить 100% эффективность ПВО пока невозможно.

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"Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями. Но, к сожалению, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами – недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном – это советские системы, в которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО", - пояснил Жирнов.

Генерал добавил, что пока у врага есть ракетное и авиационное оружие, до тех пор будет существовать угроза нанесения ракетно-авиационных ударов.

"Хотя можно констатировать, что пока противник не может использовать свое авиационное оружие безнаказанно, а также не может обеспечить эффективность своих ракетных ударов", - отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, по последним данным, общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тысячам.

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