Ракет "Искандер" в РФ осталось менее 200, рассказали в разведке.

России минимум на три года хватит ракет для нанесения ударов по территории Украины. В частности, речь идет о ракетах С-300.

Об этом рассказал представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в подкасте "Украинской правды" "(не)Безопасная страна".

По его словам, у РФ осталось менее 200 "Искандеров", и она их использует реже:

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"У них дефицит "Искандеров", у них осталось меньше 200 – это реальность. "Искандер" сейчас применяется очень редко. В последний раз, буквально в августе, когда они забрасывали в район Киева, с территории Беларуси".

Чаще по Украине оккупанты запускают старые ракеты С-300, которые нужно утилизировать, добавил Скибицкий:

"Количество ракет зависит от того, что сейчас применяет РФ. Мы посчитали: С-300 – это ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет, а большинство из них лет 35-40. Это на самом деле ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Ее перерабатывают. Их порядка 7 тысяч. Вместо того, чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года",

"Систем "Калибр", по подсчетам, они могли производить в год 150-180 ракет. И тот запас, который у них есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства", – рассказал представитель ГУР.

Ранее сообщалось, что дефицит ракетного вооружения вносит все больше негативных корректив в боеспособность российской армии.

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