По его мнению, эти ракеты закончатся раньше, чем Украина найдет возможности для защиты от них.

Россия использовала большую часть запасов баллистических ракет в войне против Украины.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный аналитик Вячеслав Целуйко.

"Пока мы понимаем, что эта проблема будет сохраняться. То есть если вопрос баражуючих боеприпасов, тех же иранских "шахедів", будет решен, в борьбе с крылатыми ракетами там понятно, что делать, и те средства, которые есть, они с той или иной эффективностью этот вопрос решат, то борьба с баллистическими ракетами сейчас для нас, ну скажем так, может иметь ограниченный результат. И здесь только нам на помощь приходит то, что у россиян, если мы говорим об оперативно-тактическом уровне, этих систем достаточно ограниченное количество", - сказал он.

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По словам эксперта, российские баллистические ракеты закончатся раньше, чем Украина найдет возможности для защиты от них.

"Значительная их часть уже была использована в первые 7 месяцев войны. То есть если вычленить именно баллистический компонент от крылатых ракет и барражирующих боеприпасов, то их у россиян осталось не так уж и много. И здесь я могу сказать, что скорее они закончатся, пока мы еще будем искать какие - то решения этой проблемы", - подытожил Целуйко.

Ракетная атака России

Как ранее сообщал УНИАН, Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине 3,5 тысячи ракет.

Сейчас противовоздушная оборона Украины способна сбивать от 50 до 70% российских ракет. Обеспечить 100% эффективность ПВО пока невозможно.

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