Ранее Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины более чем вдвое.

Пользователи Telegram, создавшие канал, но не оформившие платную версию Premium с ежемесячной подпиской, столкнулись с ограничениями: теперь они не могут писать в комментариях и группах от имени канала.

Об этом сообщает канал Telegram Info.

По словам источника, близкого к команде разработчиков мессенджера, такое решение было принято из-за проблем со спамом в группах и комментариях. Отмечается, что на комментирование от имени канала приходится до 80% спама в группах и комментариях.

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Чтобы не "выбрасывать" функцию полностью и сократить количество спама, разработчики решили перенести ее в платную подписку.

Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины

В июне этого года в мессенджере появилась платная версия. Премиум-пользователи получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, доп. стикеры и реакции, возможность расшифровки войсов в текст и смены дефолтной иконки приложения на эксклюзивные.

Ранее в этом месяце Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины более чем вдвое. Прежде услуга стоила $5,99 в месяц, а теперь – $2,99.

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