Североамериканская корпорация Monotype закрыла для россиян доступ к своим шрифтам.
Об этом пишут "Ведомости".
Сам сайт доступен в России, однако пользователи не могут получить доступ к библиотеке шрифтов. Речь идет о популярных шрифтах Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.
Отмечается, что именно они предусмотрены государственным стандартом Российской Федерации для документов.
На сайте и в социальных сетях компании пока нет официального комментария на эту тему.
Ранее сообщалось, что социальная сеть TikTok запретила россиянам публиковать видео даже через VPN, а российские компании больше не смогут выпускать Android-смартфоны.