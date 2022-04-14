В компании это пока не прокомментировали.

Североамериканская корпорация Monotype закрыла для россиян доступ к своим шрифтам.

Об этом пишут "Ведомости".

Сам сайт доступен в России, однако пользователи не могут получить доступ к библиотеке шрифтов. Речь идет о популярных шрифтах Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

Отмечается, что именно они предусмотрены государственным стандартом Российской Федерации для документов.

На сайте и в социальных сетях компании пока нет официального комментария на эту тему.

Ранее сообщалось, что социальная сеть TikTok запретила россиянам публиковать видео даже через VPN, а российские компании больше не смогут выпускать Android-смартфоны.

Вас также могут заинтересовать новости: