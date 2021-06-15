Такие меры предложили из-за повышенного риска распространения инфекции на борту.

Россиян, которые не переболели коронавирусом и не прошли вакцинацию, хотят не пускать в самолеты.

С таким предложением выступил профессор вирусологии Александр Чепурнов, пишет URA.RU.

Он уверен, что такие меры необходимо предпринимать из-за повышенного риска распространения инфекции на борту самолета.

"Люди, которые идут в самолет, должны понимать, что каждый из них, если он носитель коронавируса, обладает потенциалом заразить все 150 или 300 человек, которые летят в этом же самолете", - сказал он.

При этом, по его словам, такая мера не будет считаться принудительной.

"Поездки за рубеж, внутренние рейсы - все эти вещи надо сделать либо с разрешительной системой через вакцинацию, либо если человек переболел", - заявил специалист.

Ситуация с коронавирусом в России

По состоянию на 14 июня, в России с начала пандемии выявлено 5 222 408 случаев коронавируса. Из них 13 721 — за последние сутки.

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Автор: Олег Давыгора