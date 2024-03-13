Женский состав волгоградского колледжа испугал подарок, который не успел расцвести к празднику.

В России "моралисты" уволили преподавателя волгоградского колледжа, неоднозначно расценив его поведение в честь 8 марта.

Россиянин Алексей рассказал в сети историю о том, как поздравил женский педагогический состав колледжа управления и новых технологий с праздником, отослав им фотографии домашней рассады кактусов и цветов. СМС отправил 9 марта в общий чат учителей, а уже на следующий день "заслужил" увольнение, пояснил россиянин.

В частности, с ним провел разъяснительную беседу заведующий кафедрой, уточнив, что формы некоторых кактусов смутили учительниц: они увидели в этом неприличный намек. Он пригласил Алексея на разговор, а после отказа потребовал написать заявление по собственному желанию.

Мужчина показал домашнее видео о своих кактусах и пожаловался, что в день переписки его сразу удалили из чата, не дав объясниться.

"Вот тут, как вы видите, у меня большой стелаж. Это мои растения, я профессионально-любительски их выращиваю. Много у меня всяких кактусов, давно этим занимаюсь... Оказывается, меня исключили из чата за то, что я девушкам 9 марта сказал, что у меня кактусы расцвели, и что они чуть-чуть не успели на 8. Но уволили меня не за это, а за то, что я сказал: "Смотрите, какая классная композиция!"" - пояснил он.

Далее Алексей навел ракурс и показал свой лучший кактус.

Российский телеграм-канал Baza утверждает, что это правдивая история: преподавателя действительно уволили, а соцсетях появилась петиция в его пользу - с требованием восстановить в правах. Правда, по состоянию на 12 марта под ней подписалось лишь 64 человека, уточнил проект.

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