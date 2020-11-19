22-летний Артем Быков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, якобы хотел таким образом успокоить шумевших подростков.

В Иркутской области (РФ) задержан 22-летний Артем Быков, который расстрелял из незарегистрированного нарезного ружья приехавших к нему в гости подростков.

Об этом в четверг, 19 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного Комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным следствия, 18 ноября компания из пяти человек 15-17 лет подъехала к дому Артема Быкова в селе Барлук. Возле дома между гостями - 15-летней девушкой и 17-летним парнем произошел конфликт. На звуки ссоры вышел пьяный хозяин дома - Артем Быков, и выстрелил из ружья в сторону подростков.

Девушка получила ранение в висок и мгновенно скончалась, молодой человек упал, потеряв сознание. В настоящее время потерпевший в больнице в состоянии комы.

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После задержания Быков не смог объяснить причину своего поступка. По его словам, он был сильно пьян и хотел таким образом успокоить своих товарищей. По данным МВД, он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала Mash, отец задержанного Артема Быкова умер месяц назад. Мужчина был охотником, и ружье, из которого велась стрельба, скорее всего, принадлежало ему. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

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Автор: УНИАН