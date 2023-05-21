В результате этой гражданской войны РФ может распасться на несколько государств, прогнозирует эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что в России уже в ближайшей перспективе может начаться полномасштабная гражданская война. Причиной может стать внутренняя борьба между различными кланами.

В эфире телеканала FREEДОМ эксперт предположил, что участниками этой внутренней борьбы могут стать главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров, террорист Игорь Стрелков-Гиркин и другие.

"Мне кажется, что сейчас главное опасение, которое должно беспокоить людей в России, – это угроза полномасштабной гражданской войны с возможным распадом этого государства на несколько государств. И это не просто фобия Путина, которую он постоянно озвучивает. Это те реалии, которые сейчас возникают", – добавил он.

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По словам Мусиенко успехов на поле боя РФ не имеет, однако энергии у ее боевиков немало. И эти люди могут вернуться в Россию.

"Если будет такой сценарий, что необходимо эту энергию перевести внутрь, убрать их с фронта, вернуть в РФ, вернутся эти "вагнеровцы", террористы, убийцы и тому подобное. Начнет полыхать достаточно серьезно, и будут теракты, будут бомбить", – прогнозирует эксперт.

Что ждет Россию: прогнозы

Многие эксперты и политики прогнозируют, что Россия распадется. В частности, такое мнение неоднократно высказывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, Россия распадется в течение 3-7 лет.

Журналист и социолог Игорь Яковенко прогнозирует, что Россию ждет гражданская война и распад на несколько государств после поражения в развязанной против Украины войне. Он предполагает, что после деоккупации Крыма российские военные начнут массово дизертировать, а Кремль потеряет поддержку Росгвардии, ФСБ и Федеральной службы охраны.

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