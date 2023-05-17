Пусковым механизмом для этого стала Украина.

Россию ждет война, передел собственности и сфер влияния. Этот процесс был неизбежным, но война против Украины ускорила его. Такое мнение в эфире FREEДОМ озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Я не то чтобы жду гражданской войны. Это то, что будет неизбежно, [независимо] от моего или вашего или чего-то другого желания. Россия изнутри очень гнилая страна. Они не имеют хорошего социального договора, у них все построено на запретах, это все время нужно закручивать гайки, на которых рано или поздно резьба в любом случае лопнет. И всегда Россия идет по этому пути. Это стандартный классический путь России. Просто в данном случае война в Украине ускорила эти процессы. Их будет множество, бунтов. Пусковой механизм уже сработал – это Украина абсолютно точно. Как государство, как вооруженные силы, как союзник евроатлантических стран", – считает Подоляк.

Он подчеркнул, что российские "скрепные институты" разлагаются, а "эра сакральности" российского диктатора уже прошла. Это и другие факторы приведут к гражданской войне в России.

"В Россию приходит война, объективно. Потому что она очень большая в Украине. Украина научилась жить в войне. Россия не умеет жить в войне. Но война на её территорию приходит, и это неизбежное следствие собственно самой войны. Закончилась эра иконности Путина, сакральности. Его не воспринимают как икону. … Вот это уже сакральность исчезла, а следом за ней исчезает главное – управляемость и подчиняемость вертикали, когда люди готовы подчиняться. Сейчас все больше внутреннего протеста. … Институты скрепные очень быстро разлагаются, они должны применять репрессии. … Кроме того, не забывайте, возвращается люди с войны с искривленной психикой, возвращается в свои аулы, свои сёла, деревни и так далее и начинают там резню. … Соответственно, криминализация социальных отношений, и без того очень высоко криминальных в России, резко обостряется. Наконец грабеж, местные элиты начинают быстро грабить. Почему что понимают, что через какое-то время начнется очередной передел собственности, влияния и так далее", – отмечает он.

Говоря о том, кто будет стоять за бунтами, советник отмечает, что это будет не только главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, но и "десятки таких как он".

"Эти процессы являются необратимыми и они постепенно нарастают, закипая. Будет ли здесь только Пригожин? Нет, будут десятки и сотни "пригожиных" разного уровня. Вот эта гражданская война – не то что гражданская война в классическом понимании. Это десятки, а то и сотни бунтов в разных территориях, которые сольются в неуправляемый на какое-то время процесс", – уверен Подоляк.

Гражданская война в России - прогнозы

Эксперт немецкого издания BILD Юлиан Рёпке считает, что после смерти или отставки Владимира Путина мирного переход власти в РФ не будет – его нынешние соратники (министр обороны Сергей Шойгу, глава "Газпрома" Алексей Миллер, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин) развернут силовую борьбу за власть.

Согласно с опросом Атлантического совета, значительная часть ведущих экспертов по внешней политике считает возможным крах или распад России, в частности из-за "революции, гражданской войны или политической дезинтеграции".

А министр обороны Украины Алексей Резников считает, что после войны Россия без принуждения развалится на национальные, независимые субъекты.

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