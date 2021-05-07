Российский Владивосток ко Дню Победы украсили флагами, похожими на символику Военно-морских сил Японии.
Читайте также"Маразм крепчал": в России детей заставили изобразить надгробные памятники к 9 мая (фото)Соответствующие фото уже разлетелись в сети. Об этом пишет "Московский комсомолец".
На снимках видно, как на одной из улиц вешают знамена с изображением ордена Второй мировой войны на фоне расходящихся красно-белых лучей.
"Во Владивостоке вот такие штандарты вешают... Орден Второй мировой на фоне флага восходящего Солнца Японии", - написал один из жителей российского города.
В мэрии Владивостока уже пообещали заменить флаги: "Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц".
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