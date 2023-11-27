Водой затопило центр Олюторского района.

В России ушел под воду аэродром Тиличики. Речь идет о стратегическом объекте, расположенном на Камчатке рядом с заливом Корфа.

Об этом говорится в сюжете, который показали на росТВ в связи с потопом в Камчатском крае. Сообщается, что утром 27 ноября Берингово море вышло из берегов и затопило взлетно-посадочную полосу вместе с административным центром Олюторского района.

"Рейсы временно приостановлены. Пассажиров, направлявшихся в Петропавловск-Камчатский, планируют доставить на вертолётах Ми-8", - уточнил Amur Mash.

Отмечается, что МЧС РФ пытается справиться с потопом и обещает восстановить авиасообщение за пару дней.

В Украине перекрыли 14 автодорог из-за плохой погоды

Утром 27 ноября в Украине временно перекрыли движение на 14 автодорогах из-за сильной метели. В то же время, в связи с плохими погодными условиями, без света остался ряд населенных пунктов в 16 областях Украины.

По данным МВД, самая сложная ситуации на юге и севере Одесской область. Там снегом дороги завалило до полутора метров.

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