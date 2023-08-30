В пострадавших районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Приморский край в России буквально уходит под воду. На регион обрушились сильнейшие ливни, которые длятся уже не один день.

По данным местных СМИ и Телеграм-каналов, мощные потоки воды разрушают мосты и дороги, а многие населенные пункты оказались отрезанными от цивилизации.

Только за последние несколько дней в Приморском крае выпала месячная норма осадков. Из-за осадков около 70 тысяч человек остались без электричества. Пешеходов смывало прямо под машины, а из детских садов пришлось эвакуировать детей.

Из-за стихии в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Местные власти говорят, что ущерб от потопа уже превышает 7 млрд рублей.

Наводнение в Приморье - что известно

Буквально две недели назад Приморский край уже страдал от "большой воды". Тогда за ночь выпала практически месячная норма осадков, что привело к прорыву дамбы в Уссурийске.

В результате стихии затопило десятки зданий, а по улицам в прямом смысле "плавали" дома. Также сильно подтопило город Спасск-Дальний - там у россиян насобиралось воды в домах "по пояс". Местные жители рассказывали, что по улицам "дрейфовали" холодильники вместе с другой бытовой техникой.

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