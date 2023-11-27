По данным ведомства, оказана помощь 1624 лицам, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.

В Украине на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты.

Об этом речь идет в сообщении МВД. В частности, самая сложная ситуация на севере и юге Одесской области. Там снежные переметы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники.

Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек.

Отбуксировано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи.

Оказана помощь 1624 лицам, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.

В Николаевской области перекрыто движение на 10 участках дорог, переметы достигают 2 м. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксированы.

В Черкасской области вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовых автомобилей остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

Как добавил начальник Черкасской ОВ Игорь Табурец, с ночи временно ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта на автодорогах области общего пользования:

М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино (через Винницу, Кропивницкий) (км 517+621 – 583+258);

Н-01 Киев – Знаменка (км 123+687 – 242+004).

"На утро есть 131 населенный пункт без света, 54 из них - частично. Для оперативного возобновления энергоснабжения привлечено 139 бригад энергетиков", - сообщил Табурец.

В Кировоградской области вблизи села Большая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

Всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей.

"Призываем водителей избегать поездок по регионам, где бушует непогода. Если вам нужна помощь – обратитесь в экстренные службы по номерам 101 и 102. В регионах работают пункты несокрушимости и передвижные пункты обогрева", - говорится в сообщении.

Непогода в Украине

27 ноября в Киеве и Киевской области объявлен I уровень опасности из-за сильного ветра. По данным синоптиков, сегодня порывы северо-западного ветра будут достигать 17-22 м/с. Также ожидаются метели.

В Украине непогода началась вчера днем с территории Одесской области. Далее циклон начал идти вглубь Украины. А в ночь на 27 ноября стихия разыгралась в оккупированном Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: