На территории базы отдыха в Карелии (РФ) готовят к открытию бутафорский концлагерь. Объект должен "реконструировать" для школьников "жизнь и быт малолетних узников финских переселенцев".
Об этом говорится в сюжете Новости Карелии.
Читайте такжеРоссийский серийный маньяк сознался еще в одном убийстве
Концлагерь строят за президентский грант. Руководитель фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова, непосредственно курирующая проектом, говорит, что детей будут привозить сюда на "воспитание патриотизма".
Для учащихся подготовили образовательную программу с названием "Патриотические выходные". А лекции для посетителей будут проводить сами "бывшие малолетние узники". Инициаторы уверены, что они смогут поделиться большим опытом.
"Дети будут в течение всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться", – пояснила Абрамова.
Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены деревянные бараки, пулеметы и вышки надзора.
Другие новости из России
- Россиянин расстрелял и зарубил топором жену, которая решила от него уйти (фото)
- В Москве восьмиклассница отравилась кокаином, ее бабушка назвала это случайностью (видео)
- Обучение через Zoom: российскому студенту приходится выбираться на березу, чтобы поймать интернет
- Российского следователя поймали на краже продуктов из магазина: пробивал фисташки как лук
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram