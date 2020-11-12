Концлагерь строят за грант Путина.

На территории базы отдыха в Карелии (РФ) готовят к открытию бутафорский концлагерь. Объект должен "реконструировать" для школьников "жизнь и быт малолетних узников финских переселенцев".

Об этом говорится в сюжете Новости Карелии.

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Концлагерь строят за президентский грант. Руководитель фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова, непосредственно курирующая проектом, говорит, что детей будут привозить сюда на "воспитание патриотизма".

Для учащихся подготовили образовательную программу с названием "Патриотические выходные". А лекции для посетителей будут проводить сами "бывшие малолетние узники". Инициаторы уверены, что они смогут поделиться большим опытом.

"Дети будут в течение всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться", – пояснила Абрамова.

Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены деревянные бараки, пулеметы и вышки надзора.

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Автор: УНИАН