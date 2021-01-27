Женщина разместила около своего дома снеговиков с плакатами. На следующий день к ней приехала полиция.

В архангельской области России женщину арестовали за организацию "пикета снеговиков".

Об этом в Facebook сообщает "Поморье - не помойка".

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По данным сообщества, активистка Елена Калинина разместила фотографии снеговиков с плакатами возле своего дома в деревне у себя на странице в социальной сети Вконтакте в надписью "Массовый пикет в Зачачье".

Как сообщается, сегодня к женщине приехали сотрудники полиции.

"Снеговиков и плакаты уничтожили. Елену увезли в Емецк в ближайший участок полиции, стряпают протокол", - говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Лиманская