В архангельской области России женщину арестовали за организацию "пикета снеговиков".
Об этом в Facebook сообщает "Поморье - не помойка".
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По данным сообщества, активистка Елена Калинина разместила фотографии снеговиков с плакатами возле своего дома в деревне у себя на странице в социальной сети Вконтакте в надписью "Массовый пикет в Зачачье".
Как сообщается, сегодня к женщине приехали сотрудники полиции.
"Снеговиков и плакаты уничтожили. Елену увезли в Емецк в ближайший участок полиции, стряпают протокол", - говорится в сообщении.
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