Туалетом пользовались работники одного из заводов.

В городе Асбест (Свердловская область РФ) вагон поезда сошел с рельсов и снес деревянный туалет, в середине которого находилась женщина. Она погибла.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел на станции "Фабрика 6", расположенной на территории местного завода. Тепловоз с 21 вагонами двигался по станции, но один из вагонов внезапно сошел с пути и врезался в деревянный туалет для работников завода.

В тот момент в уличной уборной находилась 49-летняя работница предприятия. Она погибла на месте. Женщина проработала на заводе почти 30 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее россиянка погибла под завалами мусора в собственной квартире. Коммунальщиков понадобилось 5 часов, чтобы расчистить мусорные завалы.

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