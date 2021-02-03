Коммунальщиков понадобилось 5 часов, чтобы расчистить мусорные завалы в квартире

В России пенсионерка погибла под завалами мусора в своей квартире.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мослента".

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"Внутри (квартиры - УНИАН) сотрудники полиции обнаружили горы хлама, тоннели, по которым передвигалась хозяйка, и огромное количество тараканов", - говорится в сообщении.

По данным канала, коммунальщики 5 часов разгребали мусорные завалы, а под ними нашли тело одинокой старушки

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Автор: Екатерина Лиманская