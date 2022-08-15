Сейчас Россия едва ли не единственная страна в мире, где министр обороны может отдавать военные приказы именно о характере ведения боев, отметил военный эксперт.

В Российской Федерации активно ищут виновных в провалах во время войны с Украиной, однако самые первые виноваты, в первую очередь, президент Владимир Путин, никогда не признают свою вину.

Наказание российских генералов не решает достаточно глобальные системные вещи и проблемы, которые есть в силах РФ, умноженные на коррупцию, умноженные на то, что там слишком централизованная система, рассказал директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Идет активный поиск виновных, ну, конечно, в первую очередь, никогда первые виновные никогда не скажут, что это они, я имею в виду - Путин и все те люди, которые присутствовали у него на Совбезе, когда принимались решения о признании псевдореспублик... он первый должен был бы нести за это ответственность... Конечно, будет перекладываться ответственность на генералов, и это не первые кадровые чистки, это уже третий-четвертый раунд пошел...", - отметил военный эксперт.

Мусиенко добавил, что сейчас РФ едва ли не единственное государство в мире, где министр обороны - генерал армии Сергей Шойгу, может отдавать военные приказы именно о характере ведения боевых действий.

"Такого уже нет в принципе нигде в мире, потому что отказались от такой системы как неэффективной. Военными руководят военные, а министр обороны занимается несколько другими вещами...", - отметил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что в РФ уволили командующего Черноморским флотом Игоря Осипова. Стоит отметить, что он оставался на посту даже после того, как украинские войска уничтожили флагман ЧФ - ракетный крейсер "Москва".

Информация об освобождении Осипова появилась после того, как в захваченном Россией Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме "Саки", в результате которых было уничтожено девять российских самолетов.

Напомним, РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. В начале августа в британской разведке сообщали, что власти РФ за время войны уже уволила минимум шестерых генералов, а еще десять - уничтожены.

Начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов говорил, около 30-40% российских генералов и офицеров, которые принимали участие в планировании войны против Украины, отстранены от исполнения служебных обязанностей и находящихся под следствием.

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