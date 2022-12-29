Для ритуала они использовали цветы, благовония и фотографии президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

Мир в Украине не за горами - он наступит в 2023 году. Такое предсказание по окончанию войны сделала группа шаманов и целителей в столице Перу Лиме. Они провели обряд с использованием цветов, благовоний, змеи и фотографий президентов Украины и России, пишет Reuters.

"Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели", — сказала шаманка Клеоф Седано. Она утверждает, что между Украиной и РФ будет подписан некий мирный договор к августу.

Шаманы также предсказали стихийные бедствия в мире в следующем году. "В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте, в основном за границей в северной части Америки, которой могут быть Соединенные Штаты... Будет много трагедий, в основном климатических", — сказал шаман Уолтер Аларкон.

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Ранее ясновидящий и экстрасенс Хаял Алекперов ответил на вопрос, когда в Украине закончится война. Он говорит, что испытывает положительные эмоции в марте-апреле 2023 года.

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