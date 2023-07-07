Погибли по меньшей мере шесть человек.

В Самарской области РФ произошел взрыв на заводе "Промсинтез". На этом предприятии изготавливают взрывчатые вещества.

Как сообщает российский Телеграм-канал "SHOT", в результате взрыва шесть человек погибли, двое пострадали.

"По нашим данным, рванула труба с подачи азота. Все погибшие и пострадавшие - рабочие 3-го и 5-го цехов", - говорится в сообщении.

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Канал осторожно отмечает, что "Промсинтез" занимается производством взрывчатых веществ. Вероятно, предприятие работает на Минобороны РФ.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", взрыв на заводе "Промсинтез" произошел в результате демонтажа оборудования во время проведения ремонтных работ.

Что предшествовало

В РФ уже не впервые происходят подобные ситуации. Напомним, что в феврале этого года на "Чапаевском механическом заводе". Один человек погиб и трое пострадали.

Взрыв произошел вчера на линии по снаряжению капсюлей-детонаторов - устройств для инициации детонации взрывчатых веществ от огнепроводного шнура.

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