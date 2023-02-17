По меньшей мере один человек погиб, еще троих пришлось госпитализировать.

В Самарской области РФ произошел взрыв на "Чапаевском механическом заводе". Один человек погиб и трое пострадали.

Как сообщает российский Телеграм-канал "Осторожно, новости", взрыв произошел вчера на линии по снаряжению капсул-детонаторов - устройств для инициации детонации взрывчатых веществ от огнепроводного шнура.

В результате взрыва погибла 46-летняя работница завода Лина М. Также во время взрыва на производстве, которое занимается изготовлением взрывчатки для промышленных предприятий, пострадали еще трое сотрудников - 20-летняя контролер Алиса А., 40-летняя прессовщица Галина А. и 58-летний слесарь Владимир Н. Пострадавших с черепно-мозговыми травмами и ожогами доставили в больницу.

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Последние инциденты в РФ

На протяжении последних месяцев в России происходят масштабные пожары и взрывы, причины которых власти четко объяснить не могут. В частности, недавно в РФ взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину. При этом взрыв на магистральном газопроводе произошел на следующий день после того, как в ЕС договорились о предельной цене на российский газ.

До этого в России под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на газозаправочной станции.

А три дня назад в Москве произошел масштабный пожар в здании техцентра. Пожар распространился на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. В МЧС России сообщали, что в здании находятся покрышки и масла, что затрудняет его ликвидацию.

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